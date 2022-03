Guerre en Ukraine: l’OTAN pris à son propre piège, Poutine avait raison pour les néonazis (Images)

🎥🛑Una civil DENUNCIA en Ucrania como miembros del batallón NAZI Azov disparaban a civiles que salían por los corredores humanitarios de Mariupol. 🔻"Azov le disparó al niño. Sí, Azov no los deja salir. Corredores humanitarios.. Azov no los deja.." pic.twitter.com/JKna6cgUbL

Poutine a également mis l’accent sur le fait que « les principaux pays de l’OTAN, afin d’atteindre leurs propres objectifs, soutiennent en Ukraine les ultra-nationalistes et les néonazis ». Dans un récent message de l’organisation de l’Atlantique nord sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la journée des femmes, elle a mis en exergue une femme combattante de l’armée ukrainienne. Cependant, sur cette image on pouvait remarquer que cette combattante célébrée, portait sur son uniforme le symbole du « Soleil noir », celui des néonazis ukrainiens.

« Nous constatons que les forces qui ont réalisé un coup d’État en Ukraine en 2014, se sont emparées du pouvoir et l’ont conservé au moyen de procédures électorales essentiellement décoratives, ont définitivement refusé de résoudre le conflit de manière pacifique. Pendant huit ans, huit infiniment longues années, nous avons tout fait pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques. En vain », avait indiqué Poutine le 24 février avant de lancer son opération militaire pour selon lui, dénazifier le pays.

Depuis le coup d’Etat de 2014 en Ukraine où les ultranationalistes aidés par les occidentaux, ont pris le pouvoir dans le pays, une crise s’est déclenchée et depuis, s’est enlisée avec plusieurs crimes contre des personnalités de l’opposition dans le pays et également la révolte de certaines localités de l’Ukraine comme la Crimée qui a décidé de retourner en Russie et les deux régions séparatistes du Donbass.

