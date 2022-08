Guerre en Ukraine : « l’heure est grave » à la centrale nucléaire de Zaporijjia, selon l’AIEA

«L’heure est grave», a lancé jeudi le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devant le Conseil de sécurité de l’ONU, après que la centrale nucléaire de Zaporijjia a à nouveau été bombardée. Il a réclamé l’accès au site.

En Ukraine, la plus grande centrale nucléaire d’Europe est à nouveau menacée. Située au sud-est de l’Ukraine, la centrale de Zaporijjia a été touchée à deux reprises ce week-end. Des frappes « suicidaires » selon Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU. Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a plaidé pour que son organisation puisse intervenir « le plus vite possible » sur le site: « Je reste très préoccupé par la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia, et je répète que toute action militaire mettant en péril la sécurité nucléaire doit cesser immédiatement. Ces actions militaires, près d’une si grande installation nucléaire pourraient avoir des conséquences très graves.«

Why the IAEA needs to be allowed to go to Ukraine’s #Zaporizhzya Nuclear Power Plant? Director General @RafaelMGrossi spells out the reasons to #UNSC. Read our summary: https://t.co/MFEiLE0wSD pic.twitter.com/nym9gAJu5d — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 12, 2022

Le site de la centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, sous contrôle russe depuis le début mars, a de nouveau été bombardé jeudi, Kiev et Moscou s’accusant une nouvelle fois d’en être responsables. « Ce qui s’est passé ces derniers jours à la centrale électrique est la combinaison des actions criminelles du régime de Kiev contre l’infrastructure nucléaire et du personnel desservant ces installations » a déclaré Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

Volodymyr Zelensky accuse la Russie « d’atteindre les sommets de l’histoire mondiale du terrorisme. Personne d’autre n’a utilisé de manière aussi évidente une centrale nucléaire pour menacer le monde entier, et avancer certaines conditions. Et tout le monde devrait réagir immédiatement pour chasser les occupants du territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia. »