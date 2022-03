Guerre en Ukraine: les sanctions contre Moscou ne sont pas permanentes (Washington)

Les sanctions des États-Unis et de leurs alliés contre la Fédération de Russie deviendront de plus en plus douloureuses pour l’économie russe. C’est ce qu’a déclaré ce mercredi le président américain Joe Biden, s’exprimant à la Maison Blanche avec un bref discours sur l’assistance militaire de Washington à Kiev. Toutefois, le secrétaire d’État américain Antony Blinken affirme que les sanctions imposées contre la Russie suite à l’opération en Ukraine n’ont pas été conçues comme permanentes.

« Nous paralysons l’économie russe avec des sanctions. Avec le temps, cela deviendra de plus en plus douloureux, étant donné que l’Otan et l’UE, ainsi que de nombreux autres pays, sont derrière nous », a déclaré ce mercredi le président américain Joe Biden. Selon le secrétaire d’État américain Antony Blinken les restrictions économiques étaient censées servir de levier qui ne serait plus d’actualité une fois que son objectif aurait été atteint. Selon l’homme politique, la condition pour lever les sanctions est le rétablissement de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine.

Auparavant, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que la politique occidentale de sanctions contre Moscou présentait tous les signes d’une agression et que la politique d’endiguement de la Russie était une stratégie à long terme de l’Occident.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la tenue d’une opération militaire spéciale en Ukraine en réponse à l’appel à l’aide des dirigeants des républiques du Donbass. Il a souligné que les projets de Moscou ne comprenaient pas l’occupation des territoires ukrainiens, l’objectif étant la démilitarisation et la dénazification du pays. En réponse, les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres États ont déclaré qu’ils imposaient des sanctions contre des personnes physiques et morales russes.

Pression sur l’économie russe

Les États-Unis et leurs alliés continueront de faire pression sur la Russie afin d’isoler son économie, a annoncé le président américain Joe Biden dans une courte allocution consacrée à l’aide militaire à Kiev.

« Nous continuerons, avec nos alliés et partenaires, de maintenir la pression sur l’économie de Poutine qui s’écroule et de l’isoler sur la scène internationale. Notre objectif est d’assurer que Poutine paye un prix, que sa position s’affaiblisse. Parallèlement, nous renforcerons les positions des Ukrainiens sur le champ de bataille et aux négociations », a-t-il dit.

Selon lui, les États-Unis continueront de soutenir l’économie de l’Ukraine et de lui octroyer leur aide humanitaire. « Nous avons transmis depuis quelques semaines 300 millions de dollars d’aide humanitaire au peuple ukrainien. Des dizaines de tonnes de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres objets de première nécessité », a précisé le locataire de la Maison Blanche.

Et d’ajouter que les alliés de Washington soutenaient absolument ses actions sur le dossier ukrainien. « Nos alliés et partenaires ont élargi leurs livraisons en matière de sécurité et continueront d’aider à assurer ces livraisons. Les États-Unis, ainsi que nos alliés et partenaires, sont attachés à l’élargissement des livraisons d’armes aux Ukrainiens », a-t-il souligné.