Guerre en Ukraine : les Russes bombardent par erreur la ville… russe de Belgorod

Ce jeudi soir, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’un de ses avions de combat avait bombardé par erreur la ville de Belgorod… en Russie, tout près de la frontière ukrainienne.

Une explosion a retenti jeudi dans le centre de Belgorod, ville russe située non loin de l’Ukraine, laissant un impressionnant cratère, a indiqué le gouverneur local, précisant qu’aucune victime n’était à signaler dans l’immédiat. L’explosion est due à la «tombée» d’une munition d’un avion de combat russe, ont déclaré les autorités russes.

Russia bombs its own city by mistake https://t.co/TINEgQ7x8o pic.twitter.com/bFuqfmfwkk — Newsweek (@Newsweek) April 21, 2023

Une explosion puissante enregistrée sur les coups de 23 heures, heures locales, qui aurait endommagé plusieurs immeubles, des voitures, des installations électriques, et blessé au moins trois personnes. La faute à « un largage anormal de munitions », d’après le communiqué du ministère.

« L’incompétence des pilotes » de Poutine

Selon le vice-maréchal de l’air, désormais retraité, Sean Bell, expert militaire de nos confrères de Sky News, cet incident « très embarrassant (…) met en lumière la relative incompétence de certains pilotes de l’armée de l’air russe ». « J’ai été pilote de chasse, et un pilote est en mesure de larguer des bombes, mais lorsqu’elles quittent l’avion, elles sont désarmées et ne peuvent pas exploser. Celles-ci l’ont fait. Ce qui veut dire que ces bombes étaient censées être larguées, alors le pilote a-t-il mal identifié la cible ? À 30 milles du territoire ennemi, cela semble peu probable », poursuit-il.

Selon lui, le « plus probable est que le pilote suivait une formation, se familiarisait avec l’aiguillage et s’entraînait aux attaques et, par inadvertance, a largué une bombe ». Une incroyable bévue qui entache la réputation de l’armée de l’air russe.