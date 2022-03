Il s’agit d’un moyen de faire peser une pression maximale sur le Kremlin, alors que Vladimir Poutine a fait état de sa volonté de poursuivre son intervention militaire en Ukraine. La décision américaine n’a, pour l’heure, pas été suivie par les États membres de l’Union européenne, bien plus dépendants des produits énergétiques russes. Seul le Royaume-Uni a indiqué, en fin d’après-midi, vouloir arrêter d’ici la fin de l’année d’importer du pétrole brut et des produits pétroliers russes.

Guerre en Ukraine: les Etats-Unis ne vont plus importer de pétrole et de gaz russes

