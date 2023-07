Guerre en Ukraine: le Royaume-Uni renforce ses stocks militaires

- Publicité-

Le gouvernement britannique a annoncé une mesure sans précédent pour renforcer ses stocks militaires et ses réserves de munitions, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Avec une allocation supplémentaire de 2,5 milliards de livres sterling, le Royaume-Uni vise à moderniser ses capacités militaires et à rester une puissance de premier plan au sein de l’OTAN.

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a déclaré mardi que le gouvernement avait pris la décision de renforcer les stocks militaires et les réserves de munitions du pays à la suite de l’invasion sans provocation de l’Ukraine par la Russie. Cette décision intervient alors que le Royaume-Uni cherche à se préparer face à l’évolution des menaces géopolitiques et à maintenir sa position en tant que puissance majeure au sein de l’OTAN.

Avec une allocation supplémentaire de 2,5 milliards de livres sterling (2,9 milliards d’euros), le gouvernement britannique s’engage à moderniser ses capacités militaires existantes et à renforcer ses stocks de munitions. Ces fonds supplémentaires permettront au Royaume-Uni de faire face aux défis complexes et variés auxquels il est confronté dans le domaine de la défense, tout en garantissant sa capacité à soutenir les opérations conjointes avec ses alliés internationaux.

Le ministre de la Défense a souligné l’importance de tirer des leçons de l’invasion de l’Ukraine et de s’adapter aux nouvelles menaces émergentes. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une approche stratégique visant à maintenir le Royaume-Uni à la pointe des capacités militaires, en utilisant des technologies de pointe et en mettant l’accent sur la modernisation des forces armées.

La décision d’allouer des fonds supplémentaires pour renforcer les stocks militaires témoigne de l’engagement continu du Royaume-Uni envers la sécurité et la stabilité internationales. En tant que membre clé de l’OTAN, le pays joue un rôle essentiel dans la défense collective et le maintien de l’équilibre géopolitique en Europe et au-delà.