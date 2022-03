Guerre en Ukraine: le prince héritier saoudien propose sa médiation à Vladimir Poutine

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a proposé lors d’un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine sa médiation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a rapporté jeudi l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Une semaine après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le dirigeant de facto de la monarchie du Golfe a appelé à trouver une « solution politique » au conflit. Le royaume est « prêt à faire l’effort pour faciliter une médiation entre les deux parties », a-t-il déclaré selon SPA.

Les pays arabes du Golfe, dont l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, se sont pour la plupart abstenus de critiquer la Russie, avec laquelle ils approfondissent leurs liens. Mercredi ils ont toutefois voté en faveur d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies qui « exige » que Moscou se retire « immédiatement » de l’Ukraine.

Lors de son entretien téléphonique avec M. Poutine, Mohammed ben Salmane a par ailleurs répété que Ryad souhaitait « maintenir l’équilibre et la stabilité du marché du pétrole », alors que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+), dont font partie les Saoudiens et les Russes, ne souhaitent pas augmenter rapidement sa production. L’offensive russe a provoqué une envolée des prix des matières premières. Jeudi matin le baril de WTI américain a dépassé les 115 dollars, du jamais-vu depuis 2008, alors que le baril de Brent a frôlé les 120 dollars. En fin de journée, les prix du pétrole et du gaz connaissaient toutefois une accalmie.