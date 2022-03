Guerre en Ukraine: le président Volodymyr Zelensky dénonce l’inaction des occidentaux

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a insisté ce mardi, qu’il n’a peur de personne et qu’il est toujours en Ukraine, alors que les rumeurs l’annoncent à Pologne. L’Humoriste devenu le patron de Kiev, a également dénoncé l’inaction des occidentaux face à la guerre en Ukraine.

Sanctions diplomatiques, l’envoi d’équipements militaires et déploiement des troupes dans des pays frontaliers, toutes ses actions des occidentaux ont été jugées insuffisantes par le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky. Ce dernier se sent abandonné en plein vol, dans une guerre qui oppose son pays à une grande puissance mondiale, la Russie.

Ainsi, Volodymyr Zelensky multiplie les prises de paroles s’adressant tantôt aux Ukrainiens, tantôt à Poutine et régulièrement aux dirigeant occidentaux. Ce mardi 8 mars, l’appel au soutien laisse place aux remontrances, le président ukrainien accuse les Européens de ne pas agir et réagir aux offensives russes. « Alors que les Russes sont à blâmer pour les tueries, la responsabilité est partagée par ceux qui pendant 13 jours dans leurs bureaux occidentaux n’ont pas été en mesure d’approuver une décision évidemment nécessaire, qui n’ont pas sauvé nos villes de ces bombes et missiles, bien qu’ils le puissent », a-t-il déclaré.

Dans cette même journée, Volodymyr Zelensky a fait taire les rumeurs qui l’annoncent dans un pays étranger. Il a rassuré qu’il est toujours en Ukraine et qu’il n’a peur de personne.

Les prédictions de l’ONU avérées correctes

Le Haut commissariat aux réfugiés de l’organisation des Nations unies vient d’indiquer que le nombre de réfugiés ukrainiens a dépassé les 2 millions, ce mardi 8 mars, 13e jour de l’offensive russe. Ils sont précisément 2 011 312 à avoir fui l’Ukraine pour se rendre dans les pays frontaliers, plus de la moitié (1 204 403) se trouvent en Pologne, les autres sont répartis entre la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et dans une moindre mesure la Russie et la Biélorussie. Des chiffres qui donnent raison aux prédictions de l’Organisation des Nations Unies qui craint le pire.

Selon le chef de l’administration régionale de Kharkiv, Oleg Sinegubov, 600 000 personnes ont été évacuées de Kharkiv, ville régulièrement bombardée, par les voies de chemin de fer. « L’ennemi ralentit son offensive, réalisant que les tentatives de capture de Kharkiv étaient vaines. Nous maintenons nos positions », ajoute le responsable qui précise qu’aucune activité des unités de soldats russes n’a été signalée depuis les dernières 24 heures.

À l’issue d’une troisième séance de pourparlers avec l’Ukraine, la Russie a annoncé des cessez-le-feu dans certaines villes pour permettre l’évacuation de civils. Toute la journée, les combats se sont poursuivis. L’étau se resserre sur la capitale, Kiev. L’Union européenne a lancé l’examen des demandes d’adhésion de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie.