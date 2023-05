Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky attendu à Paris ce dimanche

- Publicité-

Après des visites en Italie et en Allemagne ce week-end, le chef de l’Etat ukrainien doit atterrir en France ce dimanche 14 mai au soir. Il s’agit de sa deuxième visite à Paris depuis le début de la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Paris dimanche en fin de journée après ses visites à Rome samedi et en Allemagne dimanche, selon des sources concordantes de l’AFP. Il s’agit de la deuxième visite du chef de l’Etat ukrainien à Paris depuis le début de l’offensive russe dans son pays en février 2022.

Emmanuel Macron l’avait déjà reçu le 8 février à l’Elysée, au côté du chancelier allemand Olaf Scholz. Interrogé sur cette nouvelle visite, l’Elysée n’a ni confirmé ni démenti.

- Publicité-

Zelensky remercie l’Allemagne, « véritable amie » et « alliée fiable »

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en visite à Berlin, a salué le soutien apporté à Kiev par l’Allemagne, qu’il a qualifiée de « véritable amie » et d' »alliée fiable ». « Dans la période la plus difficile de l’histoire moderne de l’Ukraine, l’Allemagne s’est révélée être notre véritable amie et notre alliée fiable, qui se tient résolument aux côtés du peuple ukrainien dans la lutte pour la défense de la liberté et des valeurs démocratiques », a écrit Volodymyr Zelensky dans le livre d’or de la présidence allemande.

Avant sa visite à Berlin, le président ukrainien a été reçu samedi à Rome par le pape François et les dirigeants italiens. Cette tournée européenne intervient en plein préparatifs en vue d’une offensive de l’armée ukrainienne, alors que Kiev et Moscou revendiquent tous deux des succès dans et autour de Bakhmout, dans la région du Donbass (est).