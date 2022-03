Guerre en Ukraine: le Pape François se démène pour faire cesser le feu

Le Pape François continue de mettre les bouchées doubles pour que revienne la paix en Ukraine. Après plusieurs démarches diplomatiques entreprises, il a de nouveau appelé ce dimanche, à un cessez-le-feu et à la fin du massacre en Ukraine.

Après son angélus dominical, le Pape François est revenu sur la situation en Ukraine. Le patron du Vatican a exprimé sa tristesse et sa profonde douleur face aux évènements dramatiques et pathétiques qui se produisent dans ce pays où, les crépitements de balles font leur one man show depuis plus de deux semaines.

Le Souverain Pontife a réitéré sa ferme condamnation de ce qu’il qualifie de la « barbarie » qui consiste à tuer des enfants et des civils, ajoutant : «Au nom de Dieu… arrêtez ce massacre.». Le pape François appelle ainsi, à la fin du «massacre» et de «l’attaque armée inacceptable» en Ukraine, envahie par des troupes russes depuis le 24 février.

L’offensive russe continue de gagner du terrain en Ukraine. Ce dimanche, la vice-Première ministre Irina Vereshchuk a annoncé l’ouverture de nouveaux couloirs humanitaires pour poursuivre l’évacuation des civils dont les villes sont encerclées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dans une vidéo que 12 729 civils avaient été évacués samedi via des couloirs humanitaires.