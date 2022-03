Guerre en Ukraine: le Niger déverse sa bile sur la Russie

Le Niger a dénoncé mercredi, une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Pour la diplomatie nigérienne, l’opération militaire de la Russie en Ukraine est totalement inacceptable et illégale.

Au cours de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de l’ONU, le Niger s’est aligné derrière les pays de l’Union Européenne et les Etats-Unis pour décharger sa colère sur la Russie, dont il a fermement condamné l’offensive militaire en Ukraine. La diplomatie nigérienne juge intolérable et contraire à la bienséance, les manœuvres militaires russes en terre Ukraine et dénonce une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale d’un État membre de l’ONU, l’Ukraine.

« La situation qui prévaut actuellement en Ukraine constitue une véritable source d’inquiétude en ce sens qu’elle met en péril le consensus de San Francisco qui fonde le système international d’après les deux guerres », a indiqué l’ambassadeur du Niger à l’ONU, Abdou Abarry, dans une déclaration publiée sur le compte Twitter de la représentation diplomatique du Niger aux Nations-Unies.

« Le Niger, par ma voix, réaffirme sa ferme condamnation de l’utilisation de la force pour régler les différends entre États », a-t-il ajouté, précisant que « l’intervention militaire de la Russie en Ukraine constitue donc un acte que mon pays condamne ».

L’offensive militaire russe en Ukraine a été lancée jeudi, par le président Vladimir Poutine. Le patron du Kremlin estime que cette opération armée vise à « dénazifier » l’Ukraine. Les deux parties en conflit ont eu un entretien à la frontière bélarusse lundi, et ont prévu se retrouver ce mercredi, pour une nouvelle séance devant accoucher des conclusions tangibles.