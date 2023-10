Guerre en Ukraine : le Kremlin dément les rumeurs sur un arrêt cardiaque de Vladimir Poutine 

- Publicité-

Le Kremlin a démenti mardi une information selon laquelle le président Vladimir Poutine serait malade et a rejeté les rumeurs persistantes sur son usage prétendu de sosies pour le remplacer lors de ses apparitions publiques.

« Tout va bien pour lui, il s’agit d’une autre fausse information, » a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur une information non sourcée diffusée sur Telegram et selon laquelle le président aurait eu un grave problème de santé. Le porte-parole a aussi nié que Vladimir Poutine utiliserait des sosies, comme l’a rapporté Challenges via l’agence Reuters.

« Cela appartient à la catégorie des canulars d’information absurdes que toute une série de médias évoquent avec une ténacité enviable. Cela ne suscite qu’un sourire », a déclaré Dmitri Peskov.

La rumeur des sosies

Vladimir Poutine a fêté ses 71 ans le 7 octobre dernier. Il maintient un programme intensif de réunions et d’apparitions publiques, souvent télévisées, dans lesquels ses comportements sont scrutés par ses opposants. Il s’est récemment déplacé pour une visite en Chine la semaine dernière, avec des escales dans deux villes russes sur le chemin du retour.

Dans une interview accordée en 2020, Vladimir Poutine a démenti les rumeurs de longue date selon lesquelles il recourrait à des sosies, même s’il a déclaré qu’on lui avait déjà proposé d’en utiliser un par le passé pour des raisons de sécurité.