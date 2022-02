Guerre en Ukraine: le groupe Wagner a reçu l’ordre d’assassiner le président ukrainien, selon le Times

Plus de 400 mercenaires russes, proches du Kremlin, auraient été chargés d’abattre le chef de l’État ukrainien, Volodymyr Zelensky, selon le Times.

Alors que des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine pour un cessez-le-feu ont débuté ce lundi 28 février à la frontière bélarusse, le quotidien britannique « Times« , a rapporté que plus de 400 mercenaires russes opèrent à Kiev avec l’ordre du Kremlin ont pour mission d’assassiner le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que les membres de son gouvernement, et de préparer le terrain pour que Moscou prenne le contrôle.

Selon cette source, le groupe Wagner, une milice privée dirigée par l’un des alliés les plus proches du président Poutine et opérant comme une branche indépendante de l’État, a fait venir des mercenaires d’Afrique il y a cinq semaines pour une mission visant à décapiter le gouvernement de Zelensky en échange d’une belle prime financière.

Des informations sur leur mission sont parvenues au gouvernement ukrainien samedi matin et quelques heures plus tard, Kiev a en conséquence durci son couvre-feu de 36 heures afin de balayer la ville à la recherche de mercenaires russes, avertissant les civils qu’ils seraient considérés comme des agents du Kremlin et risquaient d’être « liquidés » s’ils faisaient un pas dehors. Lundi, l’armée russe a assuré que les civils pouvaient quitter « librement » Kiev, la capitale de l’Ukraine, tout en accusant le pouvoir ukrainien de l’utiliser comme bouclier humain.

« Tous les civils de la ville peuvent quitter la capitale ukrainienne librement par l’autoroute Kiev-Vassylkiv », au sud-ouest de la capitale, a déclaré à la télévision le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. Il a en outre revendiqué la « suprématie aérienne » dans toute l’Ukraine, au cinquième jour de l’invasion du pays par Moscou.