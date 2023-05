Guerre en Ukraine: le groupe paramilitaire russe Wagner annonce son retrait de Bakhmout

- Publicité-

Le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son retrait de Bakhmout, ville située dans l’est de l’Ukraine, et a confirmé que ses forces céderaient leurs positions à l’armée régulière. Cette décision intervient après que le groupe a revendiqué la capture de cette ville stratégique.

Le groupe paramilitaire russe Wagner, dirigé par Evguéni Prigojine, a annoncé lundi son retrait de Bakhmout, ville symbolique située dans l’est de l’Ukraine. Cette déclaration intervient après que Wagner a revendiqué la capture de la ville et a établi des lignes de défense dans sa périphérie ouest. Selon les informations fournies par le service de presse de Wagner, le retrait se déroulera du 25 mai au 1er juin, et les forces du groupe cèderont leurs positions à l’armée régulière.

Cette décision suscite des interrogations quant à la capacité de l’armée régulière à assurer la sécurité et le contrôle effectif de Bakhmout après le départ de Wagner. Le groupe paramilitaire russe est réputé pour son rôle actif dans le conflit en Ukraine, et son retrait soulève des préoccupations quant à l’éventuel vide sécuritaire qui pourrait se créer. La transition du contrôle de la ville à l’armée régulière nécessitera une coordination étroite et des efforts concertés pour maintenir la stabilité dans la région.

Evguéni Prigojine, le chef des forces Wagner, a également profité de cette occasion pour critiquer le haut commandement militaire russe, suggérant ironiquement la création d’un régiment de généraux pour occuper Bakhmout. Ces commentaires soulignent les tensions et les divergences entre les différents acteurs russes impliqués dans le conflit ukrainien.