Guerre en Ukraine: le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov envoie ses fils adolescents « en première ligne »

Allié de Moscou, Ramzan Kadyrov annonce envoyer ses trois fils sur le front, bien que tous soient mineurs. Ce dirigeant proche de Vladimir Poutine assure qu’ils suivaient « depuis longtemps » des entraînements militaires.

Fidèle allié de Moscou, Ramzan Kadyrov semble vouloir afficher jusqu’au bout son soutien au Kremlin, au point même d’engager sa propre famille sur le champ de bataille. Le dirigeant de la région russe de Tchétchénie a annoncé lundi envoyer trois de ses fils, encore adolescents, combattre en Ukraine, où il a demandé l’emploi des armes nucléaires. Dans un message sur Telegram, il a indiqué que ses enfants Akhmat, Eli et Adam, âgés respectivement de 16, 15 et 14 ans, suivaient « depuis longtemps » des entraînements militaires pour apprendre à utiliser « différentes armes ».

« Le temps est venu (pour eux) de s’illustrer dans une vraie bataille, je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact », a poursuivi Ramzan Kadyrov. Le dirigeant tchétchène a 14 enfants, selon son site officiel, mais des médias russes affirment qu’il en a sans doute plus. « J’ai toujours pensé que la mission principale d’un père était d’enseigner à ses fils la piété et de leur apprendre à défendre leur famille, leur peuple et leur patrie. Qui veut la paix, prépare la guerre ! », a-t-il encore écrit lundi.

