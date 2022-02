Guerre en Ukraine: l’appel crucial de Angélique Kidjo

Alors que la crise ukrainienne est devenue une guerre réelle et militaire entre la Russie et l’Ukraine, la star béninoise Angélique Kidjo, a donné de la voix en appelant les dirigeants mondiaux à se souvenir des conséquences d’une guerre mondiale.

La Russie a lancé jeudi, une offensive militaire en Ukraine pour selon elle, protéger les ukrainiens et les débarrasser de l’emprise des néo-nazis. Les combats durent depuis trois jours et les occidentaux crient partout à qui veut l’entendre que Poutine est un envahisseur. Des sanctions sont venues de partout contre la Russie et les autorités russes et chacun y va de son commentaire.

D’autres Etats comme la Chine et l’Afghanistan ont appelé à la retenue et au dialogue. Certains par contre, comme l’Iran ou la Syrie, assurent que la réaction de la Russie est légitime même si personne n’aime faire la guerre. Réagissant à cette actualité qui retient l’attention du monde entier, la star planétaire de la musique, Angélique Kidjo, a donné de sa voix pour appeler les puissants de ce monde à privilégier la paix.

« Le 11 novembre 2018, pour le centenaire de l’armistice, j’ai chanté sous l’Arc de Triomphe à Paris pour que les dirigeants mondiaux n’oublient jamais les conséquences de la guerre et la souffrance du peuple », a rappelé Kidjo dans un post sur sa page Facebook. Elle a ensuite exprimé le souhait « que ce message puisse résonner aujourd’hui » où les prémices d’une grande guerre se précisent à l’horizon.