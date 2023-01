Guerre en Ukraine: l’Allemagne victime de cyberattaques sur des administrations, aéroports et entreprises

Des sites internet d’administrations, d’entreprises et d’aéroports allemands sont ciblés par des cyberattaques, entraînant pour certains une paralysie, a indiqué jeudi l’agence fédérale…

Des « cibles individuelles dans le secteur financier » et des sites d’administrations fédérales seraient également attaqués, sans conséquence majeure à ce stade. Les attaques par déni de service (DDoS) consistent à prendre pour cible un système informatique en l’inondant de messages ou de requêtes de connexion.

Les attaques ont été revendiquées par le site de hackers russes Killnet, selon le BSI. Elles sont menées en représailles, selon le quotidien économique Handelsblatt, de l’annonce de la livraison à Kiev par Berlin de chars Leopard 2. Attribuer clairement ce type d’attaques est cependant « particulièrement difficile concernant les collectifs de hackers« , tempère le porte-parole du BSI.

Ces hackers « lancent des appels spécifiques à l’action, puis beaucoup de gens participent » mais « il est difficile de prouver que la paternité peut leur être attribuée« , précise-t-il. « Certains sites sont actuellement indisponibles« , a confirmé à l’AFP le porte-parole du BSI, après que deux quotidiens de Stuttgart ont évoqué jeudi matin des blocages.

« Il n’existe actuellement aucune indication de répercussions directes sur les services concernés et, selon l’évaluation du BSI, il ne faut pas s’attendre à des répercussions si les mesures de protection habituelles sont prises« , assure le porte-parole. Les attaques contre les sites de l’administration fédérale et des Länder ont ainsi été « en grande partie repoussées à ce stade » et sont restées « sans conséquences graves« , selon lui.