Guerre en Ukraine : l’Allemagne plaide pour une intensification des efforts diplomatiques

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé au cours d’un entretien accordé à la chaîne de télévision ZDF ce dimanche 13 août 2023, à de nouveaux efforts diplomatiques en vue de parvenir à la paix en Ukraine.

Une semaine après la réunion organisée en Arabie saoudite sur les solutions pour mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé dimanche à faire de nouveaux efforts diplomatiques en vue de parvenir à la paix.

Le 5 août, des représentants d’une quarantaine de pays, dont la Chine, l’Allemagne, l’Inde et les États-Unis, ont participé le 5 août à une rencontre à Jeddah, à laquelle la Russie n’avait pas été conviée. Des discussions internationales sur le même thème avaient également eu lieu à Copenhague en juin.

« La Russie doit se rendre compte qu’elle a emprunté la mauvaise voie »

« Il est logique pour nous de poursuivre ces pourparlers car ils augmentent la pression sur la Russie afin qu’elle se rende compte qu’elle a emprunté la mauvaise voie et qu’elle doit retirer ses troupes et rendre la paix possible », a déclaré Olaf Scholz à l’occasion de l’entretien annuel estival qu’il accorde à la chaîne de télévision allemande ZDF. Le chancelier allemand a qualifié les entretiens menés au niveau des conseillers en politique étrangère tant au Danemark et qu’en Arabie saoudite, de « très importants », ajoutant toutefois qu’« ils ne sont réellement que le début ».

L’Ukraine a revendiqué lundi quelques gains dans l’est et le sud du pays, de petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive lancée il y a deux mois pour libérer ces territoires occupés par la Russie. Dans l’Est, la bataille pour Bakhmout continue de faire rage, et ce depuis un an. Prise en mai par les Russes après des mois de sanglants combats, ce sont désormais les troupes de Moscou qui sont sur la défensive dans cette citée ravagée, devenue un symbole de la guerre.