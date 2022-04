Guerre en Ukraine: l’Allemagne place le groupe russe Gazprom sous contrôle de l’État

L’État allemand va prendre le contrôle temporaire de la filiale allemande du géant russe Gazprom, en raison de son «importance pour l’approvisionnement» en énergie de l’Allemagne, a annoncé le ministre de l’Économie Robert Habeck.

Le groupe russe Gazprom avait annoncé vendredi son « retrait » de cette filiale, sans immédiatement indiquer de repreneur, créant un flou sur l’avenir de l’entité en plein conflit autour du gaz russe. En conséquence, l’État a décidé de prendre le relais dans la distribution de gaz et va devenir jusqu’au 30 septembre l’administrateur de « Gazprom Germania », dont Gazprom était l’unique propriétaire.

Les filiales de Gazprom sont les opérateurs d’importantes infrastructures de stockage de gaz et de carburants en Allemagne. Gazprom Germania détient à son tour, plusieurs filiales au Royaume-Uni, en Suisse et en République tchèque. « Le gouvernement fait ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement en Allemagne, et ceci inclut de ne pas exposer les infrastructures d’énergie à des décisions arbitraires du Kremlin », a expliqué Robert Habeck lors d’une conférence de presse.

Dans un souci de « garantir la sécurité de l’approvisionnement »

« Les droits de vote des propriétaires de Gazprom Germania sont transférés à l’agence fédérale des réseaux », la Bundesnetzagentur, qui « peut prendre toutes les décisions nécessaires pour garantir l’approvisionnement », a détaillé le ministre. Vendredi, le géant russe avait annoncé dans un communiqué avoir « mis fin le 31 mars à sa participation dans Gazprom Germania et l’ensemble des actifs de celle-ci », sans détailler la nouvelle structure de propriété.

Berlin dit toutefois avoir « eu connaissance » d’une acquisition de l’entreprise par des entités aux « origines incertaines », qui aurait dû être signalée au gouvernement, et d’une « volonté de liquidation » de Gazprom Germania. Cette « incertitude sur la propriété » de Gazprom Germania et la nécessité de « garantir la sécurité de l’approvisionnement » en énergie du pays a poussé le ministère à prendre cette mesure exceptionnelle.

