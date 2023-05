Guerre en Ukraine: l’Afrique du Sud a livré des armes à la Russie, selon les États-Unis

- Publicité-

Les États-Unis ont accusé l’Afrique du Sud d’avoir livré des armes à la Russie en décembre, en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l’Ukraine.

L’ambassadeur américain à Pretoria a accusé jeudi l’Afrique du Sud d’avoir fourni un soutien militaire à la Russie, en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l’Ukraine, lors d’une rencontre avec des médias locaux. Selon Reuben Brigety, les Etats-Unis sont convaincus que « des armes et des munitions ont été chargées » à bord d’un cargo russe, amarré près du Cap début décembre, « avant qu’il ne reparte vers la Russie ». « Armer les Russes est extrêmement grave », a-t-il ajouté lors de ce point-presse.

Au cœur de la lutte d’influence actuelle, l’Afrique du Sud refuse de se positionner sur la guerre en Ukraine et cultive des relations avec chacun. Depuis le début de l’invasion, le gouvernement sud-africain défend son choix de non-alignement et s’est toujours abstenu lors des votes de sanction devant l’ONU.

Alors qu’au tout début de la guerre, le parti tâtonnait autour de la position à adopter, désormais la ligne est claire, et suivie par l’ensemble du gouvernement : la neutralité est de mise, et les termes de « médiation » et de « dialogue » sont martelés pour expliquer l’abstention à l’ONU. Selon la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, il faut arrêter de placer Moscou « à la marge des institutions internationales », sans quoi son « niveau d’impunité » sera renforcé. Une stratégie de « diplomatie tranquille » qui s’inscrit dans la tradition du pays, sans compter que l’ANC entretient des liens historiques avec la Russie, du temps de la lutte contre le régime de l’apartheid. Pour sa part, le président Cyril Ramaphosa se rêve en médiateur, ayant déjà échangé par téléphone avec les deux camps, et en profite pour critiquer l’OTAN, un discours qui n’est pas pour déplaire à ses alliés des Brics.