Guerre en Ukraine : l’accord sur les exportations de céréales prolongé in extremis

L’accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d’Ukraine a été reconduit pour les quatre mois d’hiver, levant les inquiétudes sur une possible crise alimentaire mondiale.

L’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes étendu pour quatre mois. Trois des parties impliquées dans cet accord, la Turquie, l’Ukraine et les Nations unies ont confirmé ce jeudi 17 novembre, la poursuite de cette entente qui associe également la Russie, mais Moscou n’a pas confirmé à ce stade.

L’« Initiative céréalière de la mer Noire va être prolongée de 120 jours », a annoncé sur Twitter, le ministre ukrainien Oleksandre Koubrakov qui s’est félicité d’un pas « important dans la lutte contre la crise alimentaire mondiale ».

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. 🇺🇦 @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres 🇺🇳@UN, 🇹🇷 @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.