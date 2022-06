Les forces ukrainiennes ont porté un autre coup au territoire russe en bombardant le village de Suzemka dans la région de Bryansk. Cela a été annoncé par le chef de la région Alexander Bogomaz dans sa chaîne TG.

Le district de Suzemka, dans la région de Bryansk, a été vraisemblablement bombardé par les forces ukrainiennes, a déclaré ce lundi 20 juin le gouverneur Alexander Bogomaz sur sa chaîne Telegram, ajoutant qu’une personne avait été blessée et que l’électricité avait été partiellement interrompue. « Tôt ce matin, les forces ukrainiennes ont bombardé la ville de Suzemka. […] Les bombardements ont endommagé plusieurs sites. Le réseau électrique local est endommagé et l’électricité est partiellement interrompue. Selon des informations préliminaires, une personne a été blessée », a déclaré le gouverneur.

