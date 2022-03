Guerre en Ukraine: la statue de Vladimir Poutine retirée du musée Grévin

Créée en 2000, la statue de Vladimir Poutine était placée entre Joe Biden et Xi Jinping. La direction a décidé de la retirer notamment après « quelques assauts » des visiteurs ce week-end.

Le musée Grévin a pris la décision, mardi 1er mars 2022, de retirer la statue de cire du président russe Vladimir Poutine. D’après France Bleu Paris, c’est la première fois que le musée parisien prend une telle décision pour des raisons « historiques » ou politiques, comme l’explique son directeur général, Yves Delhommeau.

« Pas envie de passer devant tous les matins »

« Ce week-end, il a subi quelques assauts de nos visiteurs. Il était pas mal dépeigné, un petit peu agressé, raconte le directeur général du musée Grévin. Et puis compte tenu de ce qui s’est passé, notre personnel et nous-même n’avions pas envie de passer devant tous les matins, de le recoiffer, de lui refaire une beauté. Pour la première fois dans l’histoire du musée Grévin, on a donc décidé de retirer un personnage lié à des éléments historiques comme ils s’en produisent en ce moment. »

Dans la remise

La statue avait dû être restaurée il y a quelques années. En 2014, une militante des Femen avait détruit à coups de pieu en bois le double en cire du président russe.

Créée en 2000, la statue était située entre Joe Biden, l’actuel président des Etats-Unis, et le dirigeant chinois Xi Jinping. Elle va être stockée dans la remise du musée et son directeur général explique que pour que son retour se fasse, « il faudrait que l’Histoire bifurque rapidement ». Yves Delhommeau ne ferme d’ailleurs pas la porte à un remplacement par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qu’il qualifie de « héros ».