Guerre en Ukraine: la Russie fait usage des « bombes aériennes non guidées »

Les services de renseignement du ministère ukrainien de la Défense affirment ce 8 mars, que les avions russes lancent des bombes aériennes non guidées pour bombarder les villes ukrainiennes.

L’offensive de Moscou en Ukraine est en cours depuis près deux semaines. Des bombardements ont été enregistrés dans plusieurs villes faisant de nombreuses morts. Ce mardi, le gouvernement ukrainien affirme que les avions russes lancent des bombes aériennes non guidées pour bombarder les villes ukrainiennes.

La Nouvelle Voie de l’Ukraine rapporte que les informations obtenues par le gouvernement viennent de l’interrogatoire d’Oleksandr Krasnoyartsev, major et pilote de 1ère classe russe fait prisonnier le 5 mars 2022. L’homme a confié, selon les renseignements, que « le commandement militaire russe donnait délibérément des ordres pour bombarder des infrastructures pacifiques et des zones résidentielles de villes ukrainiennes ». Il ajoute que l’armée n’utilise pas des armes de haute précision mais des bombes à chute libre et sans pilote.

12 000 soldats russes morts au combat

Le gouvernement ukrainien a publié son dernier bilan sur les pertes du camp russe. Il estime qu’au 8 mars, 12 000 soldats russes sont morts au combat soit 1 000 de plus que la veille, et côté équipement l’armée ukrainienne aurait détruit 1 339 véhicules terrestres, 48 avions et 80 hélicoptères, 60 réservoirs de carburant auraient aussi été perdus par les soviétiques. Les chiffres du bilan ukrainien augmentent de manière exagérée et aucune autre source ne confirme les données, aussi il faut rester prudent.

Selon le chef de l’administration régionale de Kharkiv, Oleg Sinegubov, 600 000 personnes ont été évacuées de Kharkiv, ville régulièrement bombardée, par les voies de chemin de fer. « L’ennemi ralentit son offensive, réalisant que les tentatives de capture de Kharkiv étaient vaines. Nous maintenons nos positions », ajoute le responsable qui précise qu’aucune activité des unités de soldats russes n’a été signalée depuis les dernières 24 heures.