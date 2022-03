Guerre en Ukraine: la Russie dit avoir gagné des territoires à l’ouest du pays

Mardi, une prise d’otage a été annoncée dans un hôpital de Marioupol, au sud de l’Ukraine. Des médecins et le personnel médical étaient retenus par l’armée russe. Plus de 20 000 civils ont pu quitter Marioupol grâce aux couloirs humanitaires déployés pour venir en aide aux habitants de la ville assiégée par les Russes depuis plusieurs jours.

