Guerre en Ukraine: la Russie dénonce les nouvelles sanctions « absurdes » de l’UE

Le Kremlin a qualifié lundi d' »absurdes » les nouvelles sanctions imposées par l’Union européenne à la Russie un an après le début de son offensive en Ukraine, visant 121 individus et entités. « Tout cela est absurde. On voit bien qu’ils placent sous sanctions n’importe qui (…), juste pour faire de nouvelles listes », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tout en assurant que сes mesures n’allaient « pas gêner » les personnes sanctionnées.

Le Kremlin a jugé lundi que le plan proposé la semaine dernière par la Chine pour régler le conflit en Ukraine « méritait l’attention », mais que les conditions nécessaires à une solution « pacifique » n’étaient pas réunies « pour l’instant ».

« Nous considérons le plan de nos amis chinois avec une grande attention (…) C’est un long processus. Pour l’instant, nous ne voyons pas les prémisses pour que cette affaire puisse emprunter une voie pacifique », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « L’opération militaire spéciale (en Ukraine) continue », a-t-il ajouté.