Guerre en Ukraine: la Russie affirme avoir tué 180 « mercenaires étrangers »

Les forces russes continuent de poursuivre leurs efforts sur plusieurs villes clés, dont la capitale Kiev, Marioupol asphyxiée par un siège et la cité stratégique de Dnipro. Ce dimanche, la vice-Première ministre Irina Vereshchuk a annoncé l’ouverture de nouveaux couloirs humanitaires pour poursuivre l’évacuation des civils dont les villes sont encerclées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dans une vidéo que 12 729 civils avaient été évacués samedi via des couloirs humanitaires.

