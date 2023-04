Guerre en Ukraine: la Pologne se dote d’un système de défense antiaérienne de pointe

- Publicité-

La Pologne a annoncé l’acquisition de missiles antiaériens d’une valeur de 2,16 milliards d’euros auprès de la filiale britannique du groupe MBDA, dans le but de renforcer sa capacité de défense aérienne face à la menace russe.

La Pologne a conclu un accord avec la filiale britannique du groupe MBDA pour se doter d’un système de défense antiaérienne de pointe. L’accord comprend 44 lanceurs iLauncher ainsi que plusieurs centaines de missiles CAMM et d’équipements associés, qui seront livrés entre 2025 et 2029. Ce programme d’acquisition est considéré comme le plus important de défense antiaérienne de courte portée en Europe au sein de l’OTAN. Les matériels seront utilisés pour alimenter 22 batteries du programme Pilica+ de défense antiaérienne d’une portée allant jusqu’à 25 kilomètres.

Le ministre de la défense polonais, Mariusz Blaszczak, a salué l’accord sur Twitter, affirmant qu’il renforcerait la capacité de défense aérienne de la Pologne. Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a également salué cet accord qui, selon lui, renforcera la sécurité euroatlantique. La Pologne est confrontée à une forte pression sécuritaire de la part de la Russie, en particulier depuis l’invasion de l’Ukraine l’année dernière. En renforçant ses systèmes de défense antiaérienne, la Pologne cherche à se protéger contre une potentielle agression russe dans l’avenir.

Cette acquisition de missiles antiaériens de pointe s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de réarmement de la Pologne. Le pays a déjà acquis des hélicoptères de combat américains et des chasseurs F-35. La Pologne considère que ces acquisitions sont nécessaires pour renforcer sa capacité de défense et faire face aux menaces régionales et internationales.