Guerre en Ukraine: la France va équiper et former des bataillons ukrainiens

A l’issue de sa mini-tournée européenne, le président ukrainien a obtenu de ses alliés, de nouvelles livraisons d’armes, mais il n’est pas parvenu à ce stade à convaincre la France ou l’Allemagne de lui fournir des avions de combat.

En visite à Paris dimanche soir, où il a dîné à l’Élysée avec Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu plusieurs garanties. La France va ainsi former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des « dizaines » de véhicules blindés et chars légers, « dont des AMX-10RC », ont annoncé les deux pays dans une déclaration commune.

Paris s’était déjà engagé en tout début d’année à céder à l’Ukraine des AMX-10 RC. Mais les annonces formulées dimanche sont nouvelles, relève un conseiller de l’Élysée.

La France concentre aussi ses « efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l’Ukraine », souligne la déclaration commune. Elle a déjà livré des systèmes anti-aériens de courte portée Mistral, de moyenne portée Crotale et examine avec l’Italie la livraison de systèmes sol-air plus sophistiqués SAMP/T, précise l’Élysée.

La France « mobilisée » sur les munitions, « un point critique »

En revanche, concernant la demande « récurrente » ukrainienne d’avions de chasse, « la question est un peu prématurée », estime la présidence française, en rappelant qu’il faut pour cela former des pilotes, un processus long et complexe. « En Ukraine, les pilotes ne sont pas formés au pilotage d’avions français », souligne l’Élysée. « Ils ne sont pas nombreux à maîtriser le français. On étudie d’abord la possibilité d’assurer des formations. »

« En plus de sa contribution nationale, la France participe activement aux mesures de l’Union européenne et de l’Otan en matière d’assistance militaire à l’Ukraine et de formation des soldats ukrainiens », ajoute la déclaration commune des deux pays. Sur l’année 2023, elle vise la formation de 2000 Ukrainiens en France et de près de 4000 en Pologne, où elle a déployé plus de 200 soldats pour cela. La France est également « mobilisée » sur la question « prioritaire » des munitions, « un point critique », assure l’Élysée. « La France est à l’initiative pour préparer l’industrie et faire des commandes en volumes. »