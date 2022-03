Guerre en Ukraine: la France déploie des soldats et des avions militaires pour dissuader la Russie

De sources officielles, 500 soldats francais sont arrivés en Roumanie, dimanche 6 mars 2022. Ils sont au sud du pays, à une centaine de kilomètres de l’Ukraine où la guerre fait rage. La mission est claire: rassurer la population, renforcer la présence de l’Otan et dissuader les Russes d’aller plus loin.

