Guerre en Ukraine: la Finlande se dit prête à combattre la Russie

L’entrée de la Finlande à l’Otan serait « assurément » une menace pour la Russie, qui répliquerait par des mesures « militaro-technique », avait indiqué Moscou. Mais selon le chef de la Défense finlandaise, Timo Kivinen, son pays est prêt à combattre toute attaque russe.

Après des décennies à l’écart des alliances militaires, la Finlande se prépare donc à rejoindre l’Alliance atlantique pour tenter de dissuader sa voisine russe de l’agresser, après l’invasion de l’Ukraine. Une alliance qui serait « assurément » une menace pour la Russie, qui répliquerait par des mesures « militaro-technique » à une telle adhésion, avait annoncé Moscou.

Ce mercredi 22 juin, le chef de la Défense finlandaise, Timo Kivinen, a déclaré que son pays était prêt à combattre toute attaque russe. Dans une interview, Timo Kivinen, a loué la puissance militaire de la Finlande, et sa détermination à combattre une potentielle attaque russe. Il a annoncé : « La Finlande se prépare à une attaque russe depuis des décennies et offrira une résistance féroce si cela se produit ».

"Finland has been preparing for a Russian attack for decades and will offer fierce resistance if it happens," said Armed Forces Commander-in-Chief Timo Kivinen. pic.twitter.com/AWa5updRqB

⚡️ Finnish defense chief: Finland is ready to fight Russia if attacked.



According to Chief of Defense General Timo Kivinen, Finland is prepared for the type of warfare that is being waged in Ukraine.