Guerre en Ukraine: la centrale de Zaporojie totalement à l’arrêt

L’Ukraine a annoncé ce dimanche la mise à l’arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d’Europe et occupée par les forces russes.

« Aujourd’hui, 11 septembre 2022, pendant la nuit à 03h41 l’unité numéro 6 de la (centrale) a été déconnectée du réseau électrique », selon un communiqué de l’opérateur ukrainien Energoatom. « Des préparatifs sont en cours pour son refroidissement », ajoute l’opérateur.

Samedi, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus par téléphone pour évoquer la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporojie. L’Elysée a indiqué que le président français partageait la demande de Kiev du retrait des forces russes.

La guerre se poursuit en Ukraine. Ces derniers jours, Kiev dit avoir fait des progrès face aux forces russes. En effet, l’Ukraine a annoncé dimanche, que ses troupes avaient repris plus de 3.000 kilomètres carrés de territoires en septembre aux forces russes lors d’une contre-offensive dans le Nord-Est du pays. « Depuis début septembre, plus de 3.000 kilomètres carrés sont revenus sous contrôle ukrainien », a déclaré dans un communiqué Valeri Zaloujny, le commandant en chef de l’armée ukrainienne. « Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l’est mais également vers le nord. Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière ».