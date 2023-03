Guerre en Ukraine: Kiev reçoit ses premiers chars occidentaux

Des Challenger et Leopard, promis à Kiev au début de l’année, sont arrivés sur le sol ukrainien.

La guerre en Ukraine est aussi une bataille de communication. Les chars de combat Challenger 2 et Leopard 2, promis à Kiev arrivent pour l’offensive de printemps que prévoient les forces ukrainiennes. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Oleksiï Reznikov, le ministre de la défense ukrainien a publié une vidéo de ces véhicules, sans préciser le jour où ils sont arrivés. Le chancelier allemand Olaf Scholz a pour sa part annoncé hier que Berlin a fourni des chars de combat Leopard « très modernes » à Kiev, et le ministère de la défense a déclaré plus tard que 18 chars ont été livrés.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

