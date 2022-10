Guerre en Ukraine: Kiev et de nombreuses villes du pays bombardées

Plusieurs explosions ont secoué le centre de la capitale ukrainienne, Kiev, lundi, après des mois de calme relatif, et ont fait des morts et des blessés, selon des données préliminaires.

Une série d’explosions a secoué Kiev lundi matin, selon les médias locaux et les responsables régionaux. Vers 8h15 heure locale (5h15 GMT), cinq fortes explosions ont été entendues dans le centre de la capitale ukrainienne, ont relayé des journalistes de l’Agence France-Presse. Cette dernière indique que de nombreuses ambulances ont été aperçues se dirigeant vers les lieux des déflagrations. Partagées sur les réseaux sociaux par des témoins, plusieurs vidéos montrent d’importants panaches de fumée noire émanant de plusieurs endroits de la ville la plus peuplée d’Ukraine . Des sirènes d’alerte aérienne avaient retenti plusieurs dizaines de minutes avant les détonations.

Sur son compte Telegram, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a précisé que plusieurs explosions ont eu lieu « dans le district de Chevtchenko, dans le centre de la capitale ». D’après Anton Gerashchenko, un conseiller auprès du ministre ukrainien des affaires intérieures, une roquette russe aurait atterri dans une rue à proximité du monument érigé en l’honneur de l’homme politique et historien Mykhaïlo Hrouchevsky, a rapporté The Guardian . De son côté, le député ukrainien Oleksiy Goncharenko a confirmé à son tour qu’une roquette était tombée « en plein centre de la ville ». « Les voitures brûlent, et les fenêtres ont été brisées dans les maisons. Il y a des morts », a-t-il tweeté ce matin. La dernière frappe ayant ciblé Kiev remontait au 26 juin.