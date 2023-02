Guerre en Ukraine: Kiev « deviendra membre » de l’Otan à « long terme », assure Stoltenberg

L’Ukraine va devenir un membre de l’Otan mais «à long terme», a affirmé mardi le secrétaire général de l’Otan alors que Kiev demande son adhésion face à l’invasion de la Russie.

L’Ukraine va devenir un membre de l’Otan, mais « à long terme », a affirmé mardi le secrétaire général de l’organisation Jens Stoltenberg, appelant à construire un « cadre » pour éviter toute nouvelle invasion à l’avenir, alors que Kiev demande son adhésion à l’alliance. « Les pays de l’Otan sont d’accord pour que l’Ukraine devienne membre de l’alliance, mais en même temps c’est une perspective de long terme», a affirmé Jens Stoltenberg lors d’une visite en Finlande.

La situation est « extrêmement tendue » autour de Bakhmout, ville de l’est de l’Ukraine dont les Russes cherchent à s’emparer depuis l’été et où ils ont avancé ces dernières semaines. C’est ce qu’a admis mardi le commandant des forces terrestres ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui aussi reconnu lundi soir que la situation de ses troupes aux alentours de Bakhmout devenait très difficile.

Un an après la candidature de l’Ukraine à l’Union européenne, Zelensky publie, sur Telegram, un message d’anniversaire. « Il y a un an, au cinquième jour de la guerre totale, nous avons demandé l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Nous avons obtenu la candidature. Cette année est le moment de décider du lancement des négociations d’adhésion. C’est avec l’Ukraine que s’achèvera le majestueux projet d’une Europe pacifique, libre et unie. Nous sommes ensemble dans la lutte, et donc nous serons, ensemble, dans la victoire. Vive l’Europe. Vive la liberté », écrit le président ukrainien.