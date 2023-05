Guerre en Ukraine : Kiev annonce avoir détruit 29 des 30 missiles de croisière russes

- Publicité-

Ce jeudi 18 mai, à l’aube, de nouvelles attaques aériennes ont touché la capitale, Kiev, et frappé plusieurs autres régions du pays. l’armée de l’air ukrainienne a annoncé avoir détruit 29 des 30 missiles de croisière russes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la capitale ukrainienne a été visée par une nouvelle attaque aérienne russe, qui n’a au final fait que très peu de dégâts. Selon l’armée de l’air ukrainienne, 29 des 30 missiles de croisière russes lancés aux premières heures de la journée ont été neutralisés par la défense anti-aérienne. De plus, quatre drones russes ont également été détruits.

Pour l’administration militaire ukrainienne, l’attaque qui a frappé Kiev est « sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété. » Selon elle, les « missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne. »

Attaque d’envergure

Selon l’administration militaire ukrainienne, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne, et des drones de reconnaissance ont ensuite survolé la capitale. La défense anti-aérienne « a détruit 29 missiles de croisière » et quatre drones russes, a indiqué l’armée de l’air dans un communiqué sur Telegram. Un incendie s’est déclaré dans une entreprise à la suite d’une chute de débris, mais aucun blessé n’a été signalé, a indiqué sur Telegram le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

En revanche, une personne a été tuée et deux autres blessées dans le port d’Odessa, sur la mer Noire, lors d’une attaque contre un site industriel, selon l’administration militaire régionale. L’armée a également fait état d’attaques de « missiles de croisière » dans la région de Vinnytsia, dans le centre du pays, et les médias locaux ont rapporté des explosions à Khmelnytskyi, à une centaine de kilomètres plus à l’ouest.