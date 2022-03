Guerre en Ukraine : Joe Biden qualifie pour la première fois Vladimir Poutine de « criminel de guerre »

Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, avait par exemple qualifié la semaine dernière de « crime de guerre odieux » le bombardement russe d’un établissement abritant une maternité et un hôpital pédiatrique à Marioupol, qui a fait trois morts, dont une fillette, et 17 blessés.

« Le président parlait avec son coeur et à partir de ce que vous avez vu à la télévision, c’est-à-dire les actions barbares d’un dictateur brutal« , a réagi sa porte-parole Jen Psaki peu après. Le Kremlin a rapidement répliqué, évoquant des propos « inacceptables et impardonnables ».

