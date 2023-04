Guerre en Ukraine: immense incendie dans un dépôt pétrolier russe après une attaque de drone

- Publicité-

Près de 1000 mètres carrés sont en feu dans un dépôt pétrolier de Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie, après une attaque de drones.

Ce samedi 29 avril, un énorme incendie a lieu dans un dépôt pétrolier à Sébastopol, en Crimée. Une épaisse fumée noire, visible à des kilomètres. Cet incendie se déroule à Sébastopol, en Crimée, dans un dépôt pétrolier de la ville, qui est un port d’attache essentiel pour la flotte russe en mer Noire.

Le gouverneur d’occupation russe de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev a indiqué sur Télégram, selon l’AFP citée par le Figaro qu’un « incendie est en cours dans un dépôt de pétrole dans la baie Kazatchia (…). Selon de premières informations, il a été provoqué par une attaque de drone« . Il rapporte qu’aucun blessé n’a été signalé.

The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukrainepic.twitter.com/ameWdbZaPe