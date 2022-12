Guerre en Ukraine et changement climatique: l’ONU lance un appel record pour l’aide humanitaire

Pour faire face aux innombrables défis créés par le conflit en Ukraine et le changement climatique, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a lancé un appel record pour l’aide humanitaire. L’ONU souhaite mobiliser 51,5 milliards de dollars (49,4 milliards d’euros) en 2023.

L’ONU a lancé jeudi un appel de fonds record pour 2023 face aux besoins humanitaires qui s’envolent à l’échelle planétaire, portés par le conflit en Ukraine et les effets du changement climatique, tels que les risques de famine en Afrique. Les agences humanitaires des Nations unies auront besoin de 51,5 milliards de dollars (49,4 milliards d’euros) l’an prochain, un chiffre en hausse de 25 %.

« L’année prochaine sera donc [celle du] plus vaste programme humanitaire » jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, dans un communiqué. Au total, 339 millions de personnes dans le monde devraient avoir besoin d’une aide d’urgence l’an prochain, contre 274 millions en 2022.

« Des sécheresses et des inondations meurtrières font des ravages (…) du Pakistan à la Corne de l’Afrique. La guerre en Ukraine a transformé une partie de l’Europe en champ de bataille. Plus de 100 millions de personnes sont déplacées dans le monde. Et tout cela en plus de la dévastation que la pandémie a entraînée chez les plus pauvres dans le monde », a souligné M. Griffiths, qui s’attend à ce que 2023 soit semblable à 2022.