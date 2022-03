Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron et Vladimir Poutine vont de nouveau s’entretenir par téléphone

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine vont de nouveau se parler au téléphone mardi à 16H30 (14H30 GMT), a annoncé l’Elysée, notamment au sujet d’une opération humanitaire d’évacuation dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol organisée avec la France, la Grèce et la Turquie.

De nouvelles tractations ont commencé à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine depuis maintenant plus d’un mois. Ces pourparlers ont été « substantiels » et ouvrent la voie à une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour mettre fin au conflit, ont estimé les négociateurs des deux camps après trois heures de discussions.

Le président français a déclaré qu’il voulait discuter avec son homologue russe « pour sécuriser l’opération humanitaire à Marioupol », précisant que l’objectif était de la lancer « dans les tout prochains jours », en reprochant à la Russie un « non-respect du droit humanitaire international ». Les autorités ukrainiennes se s’inquiètent d’une aggravation de la situation dans le port assiégé de Marioupol , où au moins 5.000 personnes auraient déjà péri.

Selon une conseillère de la présidence ukrainienne, Tetyana Lomakina, « environ 5.000 personnes ont été enterrées, mais les gens ne sont plus enterrés depuis dix jours à cause des bombardements continus ». Elle a estimé qu’« au vu du nombre des personnes encore sous les décombres (…), il pourrait y avoir autour de 10.000 morts ».

Plus de 4 millions de personnes ont fui l’Ukraine ces dernières semaines, selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Le rythme quotidien de réfugiés continue de ralentir, selon ses données relayées mardi à Genève