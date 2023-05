Guerre en Ukraine: des soldats russes contaminés aux radiations nucléaires

- Publicité-

Plusieurs soldats russes ont souffert du « syndrome d’irradiation aiguë » après avoir creusé des tranchées dans la forêt de Tchernobyl au cours de leur occupation dans la région. La centrale nucléaire de Tchernobyl a attiré l’attention du monde entier lorsque son réacteur n° 4 a explosé en 1986, tuant des dizaines de personnes et en laissant des centaines d’autres marquées par les radiations.

Des soldats russes sont frappés par le « syndrome d’irradiation aiguë » après avoir pêché et creusé des tranchées près de Tchernobyl, devenue une ville fantôme depuis la catastrophe nucléaire survenue le 26 avril 1986. Dès le premier jour de l’invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, les troupes de Moscou ont mis en place des opérations dans la zone d’exclusion de 30 kilomètres près de la centrale. Cela impliquait notamment de creuser des tranchées dans la Forêt rouge, ainsi que de chasser des animaux et de pêcher pour se nourrir. La forêt tire son nom de la couleur distinctive de ses arbres, fortement exposés aux radiations. Elle est considérée comme l’un des sites les plus radioactifs de la planète.

Des habitants des environs ont tenté de prévenir les troupes russes des dangers encourus

Les troupes russes ont quitté la zone depuis le 1er avril dernier, selon The Times, repoussées par les forces ukrainiennes. Mais selon le quotidien britannique, les soldats qui étaient stationnés dans la Forêt Rouge ont commencé à montrer des symptômes de forte exposition aux rayonnements ionisants.

- Publicité-

Aussi appelée « maladie des radiations », elle peut s’installer quelques heures après l’exposition et durer plusieurs mois, avec des symptômes précoces tels que des nausées et de violents vomissements. Les personnes atteintes peuvent voir la maladie se dissiper, mais la mort est courante due notamment au développement rapide de cancers.

Elles « étaient simplement stupides »

D’après The Times, des habitants ukrainiens des environs ont tenté d’avertir les soldats russes des dangers auxquels ils étaient confrontés mais ces derniers ont refusé de les écouter. Cité par le Times, un habitant qui a averti les forces russes a déclaré qu’elles « comprenaient les risques », mais qu’elles « étaient simplement stupides ». Le résident a déclaré qu’ils avaient creusé des tranchées à neuf kilomètres de la centrale, inséré le canal de refroidissement du réacteur – rempli de poissons-chats – et tiré sur les animaux morts.

Se souvenant d’une confrontation avec les forces russes, Baba Hana, 90 ans, a déclaré au Times : « J’ai commencé à leur crier dessus ». « J’ai essayé de leur donner des informations politiques, de leur expliquer ce qui se passait dans leur pays… Je suis russophone, j’ai demandé ce qu’ils faisaient là-bas, qui ils pensaient libérer », a déclaré Hana.