Guerre en Ukraine: de nouveaux couloirs humanitaires organisés

Selon l’Ukraine, plus de 12 000 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Un bilan qui pourrait toutefois s’avérer extrêmement gonflé. La Russie n’a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés.

Dans son dernier décompte publié mercredi soir, l’ONU annonce qu’au moins 516 civils sont morts, dont 37 enfants, depuis le début de la guerre en Ukraine et qu’au moins 908 personnes ont été blessées. Mais selon l’organisation, les chiffres sont « considérablement plus élevés ».

De nouvelles évacuations de civils via des couloirs humanitaires vont être organisées ce jeudi en Ukraine. Plusieurs axes ont été définis sur lesquels il sera possible, au cours de la journée, de fuir sans crainte d’être attaqué par la Russie. A l’est, trois couloirs sont ouverts en direction de la ville de Poltava, moins proche de la frontière avec la Russie.

Les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes sont toujours en cours pour un règlement pacifique de la crise qui oppose Kiev et Moscou. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères ukrainien et son homologue russe vont s’entretenir pour tenter de trouver une issue au conflit. De nouveaux couloirs humanitaires ont également été annoncés au profit des civils.

