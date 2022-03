Guerre en Ukraine: « Chaque seconde, un enfant devient un réfugié », Emmanuel Macron

La Guerre en Ukraine continue de faire couler l’encre du président Français Emmanuel Macron. Ce mardi, il s’est apitoyé sur le sort des milliers d’ukrainiens qui, d’un jour à l’autre, sont paradoxalement devenus refugiés. Décrivant la situation comme un drame monumental, il a réaffirmé la solidarité du peuple Français et celle de la communauté internationale aux pauvres populations d’Ukraine.

« Pour échapper à la guerre en Ukraine, trois millions de personnes ont quitté leur pays. Chaque seconde, un enfant devient un réfugié. Un drame humain. Au cœur même de notre continent », a déploré le président Français Emmanuel Macron qui, par la suite, a mis en exergue, la solidarité dont fait montre l’Union Européenne à l’égard de Kiev. « Des femmes et des enfants, par milliers, arrivent chaque jour en Pologne et en Moldavie. Comme par le passé pour les Irakiens, Syriens, Afghans, l’Union européenne et la France se sont mobilisées pour héberger, soigner et accompagner ».

À ce jour, souligne Macron, plus de 15 000 réfugiés venus d’Ukraine sont arrivés en France. Ces derniers bénéficient de la protection temporaire. « Nous leur proposons un hébergement ainsi qu’un accompagnement social, administratif et sanitaire », ajoute Macron. Les services de l’État, les préfets qui coordonnent l’accueil des réfugiés dans les territoires, les élus, les associations et les entreprises françaises, avec les citoyens, sont pleinement mobilisés.

D’après le patron de l’Elysée, les Français ont massivement répondu présents pour aider et accueillir les réfugiés ukrainiens, par une aide humanitaire ou un hébergement. « Le portail parrainage.refugies.info a déjà reçu près de 33 000 offres. Cette solidarité de la Nation pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens va se poursuivre. Car les femmes et les enfants qui quittent l’Ukraine sous les bombes aujourd’hui auront besoin de notre soutien sans faille », conclut Emmanuel Macron.

L’offensive russe se poursuit en Ukraine. Kiev a été frappé par trois explosions en ce 20ème jour de guerre. Les Russes poursuivent leurs assauts et à Dnipro, les autorité locales déplorent des « destructions massives » à l’aéroport. En parallèle des attaques, les pourparlers doivent reprendre aujourd’hui.