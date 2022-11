Guerre en Ukraine : « Cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine », alerte l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu, lundi 21 novembre 2022, que l’hiver menacera la vie de millions d’Ukrainiens, après une série de frappes russes dévastatrices sur les infrastructures énergétiques du pays.

En visite à Kiev lundi 21 novembre, le directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Europe, Hans Kluge, a prévenu que l’hiver qui arrive « mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine ». Selon lui, les séries de frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes « ont déjà des effets dévastateurs sur le système de santé et sur la santé de la population ».

