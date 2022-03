Guerre en Ukraine: bombardement d’un hôpital pour enfants, Zelensky dénonce un « crime de guerre »

Trois personnes, dont une fillette, ont été tuées dans un bombardement sur l’hôpital pédiatrique de Marioupol. L’Ukraine dénonce un « crime de guerre » de la part de l’armée russe.

Le bombardement d’un hôpital pédiatrique par les forces russes dans la ville assiégée de Marioupol a provoqué l’indignation des autorités ukrainiennes et des Occidentaux, alors que l’armée russe se rapprochait ce jeudi de Kiev, selon l’état-major ukrainien. Cette attaque, qui a fait selon les autorités, trois morts dont une fillette, est intervenue à la veille des discussions, jeudi en Turquie, entre les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères, leur premier face-à-face depuis le début de l’offensive russe en Ukraine il y a deux semaines.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k