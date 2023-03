Guerre en Ukraine : Berlin appelle la Chine à ne pas livrer d’armes à « l’agresseur russe »

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé jeudi la Chine à ne pas fournir d’armes, comme le craignent les Etats-Unis, à « l’agresseur russe » de l’Ukraine.

« Mon message à Pékin est clair : utilisez votre influence à Moscou pour exiger le retrait des troupes russes ! Et ne fournissez pas d’armes à l’agresseur russe », a lancé le dirigeant allemand devant le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand.

L’Allemagne et « d’autres partenaires » mènent des discussions avec Kiev au sujet « d’engagements futurs en matière de sécurité pour l’Ukraine », a indiqué jeudi le chancelier Olaf Scholz. « Poutine est-il prêt à négocier le retour à des principes et une paix juste ? Pour l’instant, rien ne le laisse supposer », a-t-il argumenté devant le Bundestag, déplorant que le président russe « mise plutôt sur des gestes menaçants, comme par exemple la suspension de l’accord New Start avec les États-Unis ».

En réponse à l’incursion de drones dans la région de Moscou, une première, la Russie installerait des systèmes anti-aériens sur les toits de la capitale, selon les médias locaux. Une vidéo, montant l’un de ses systèmes de défense, a été partagée sur les réseaux sociaux par un conseiller au ministre ukrainien de l’Intérieur.

Russian media report that another air defense system was installed in Moscow.



They are starting to realize that drones can reach deep into Russia.