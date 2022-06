Guerre en Ukraine: au moins 262 enfants morts et 415 blessés (Unicef)

Trois millions d’enfants en Ukraine et plus de 2,2 millions d’enfants supplémentaires réfugiés dans les pays d’accueil ont actuellement besoin d’une aide humanitaire, selon l’UNICEF. Près de deux enfants sur trois ont été déplacés en raison des combats.

La guerre en Ukraine n’épargne aucune tranche d’âge dans le rang des humains. Au moins 262 enfants morts, 415 blessés; 5,2 millions ont besoin d’aide humanitaire (Unicef). Plus de trois mois de guerre en Ukraine (99 jours) ont eu des « conséquences dévastatrices pour les enfants à une échelle et à une vitesse jamais vues depuis la seconde guerre mondiale ».

D’après les signalements vérifiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Ukraine déplore en moyenne chaque jour plus de deux enfants tués et plus de quatre blessés, principalement lors d’attaques à l’arme explosive dans des zones habitées.

Les infrastructures civiles dont dépendent les enfants continuent d’être endommagées ou détruites, dont, à ce jour, au moins 256 centres de santé et une des six écoles relevant du programme sur la sécurité dans les écoles soutenu par l’UNICEF dans l’est du pays.

À ce bilan s’ajoutent des centaines d’établissements scolaires endommagés ailleurs sur le territoire. La situation des enfants est en outre de plus en plus préoccupante dans l’est et le sud de l’Ukraine, où les combats s’intensifient.

Cessez-le-feu

« Sans cessez-le-feu immédiat et pourparlers de paix, les enfants d’Ukraine continueront de souffrir, tout comme les enfants vulnérables du monde entier qui pâtiront des retombées négatives de la guerre. », a déclaré Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. L’organisation demande également qu’un plein accès humanitaire soit garanti afin d’apporter une aide rapide et sûre aux enfants dans le besoin, où qu’ils se trouvent.

L’UNICEF a lancé un appel de 624,2 millions de dollars des États-Unis pour soutenir son action humanitaire en Ukraine et un appel de 324,7 millions de dollars É.-U. au titre de son intervention dans les pays d’accueil des réfugiés.