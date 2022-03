Guerre en Ukraine: A Moscou, Kemi Seba avertit « nous ne serons les tirailleurs de personne »

« Ce mercredi 9 mars à 16 heures, nous serons à l’institut des relations internationales à Moscou pour parler d’un thème très important et déterminant: quel rôle l’Afrique doit jouer dans cette guerre des mondes? », a déclaré Kemi Seba. « Une chose est certaine, nous ne serons les tirailleurs de personne, si ce n’est de la souveraineté et de la justice des peuples« .

