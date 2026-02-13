Guatemala : José Rubén Zamora, journaliste anti-corruption, libéré et assigné à résidence

Remis en liberté jeudi dernier, le journaliste guatémaltèque José Rubén Zamora, qui était détenu depuis 2022 après avoir publié des enquêtes sur des affaires de corruption impliquant l’ancien chef de l’État Alejandro Giammattei (mandat 2020-2024), a été placé en résidence mais sans être soumis à une surveillance rapprochée.

Agé de 69 ans et créateur du quotidien aujourd’hui disparu El Periódico, Zamora a passé au total 1 290 jours derrière les barreaux. Il faisait face à des accusations de blanchiment de capitaux et de falsification de documents, des chefs d’accusation qu’il rejette catégoriquement.

Des organisations non gouvernementales, tant au plan national qu’international, soutiennent le journaliste et dénoncent ce qu’elles qualifient de manœuvre judiciaire destinée à étouffer ses révélations sur la corruption du gouvernement de droite précédent.

Réactions et enjeux pour la liberté de la presse

Le dossier de Zamora a focalisé l’attention sur l’état de la liberté d’expression au Guatemala et sur les modalités d’utilisation, selon ses partisans, d’accusations pénales contre des voix critiques. Les ONG parlent d’un précédent alarmant si la justice venait à être instrumentalisée contre des journalistes d’investigation.

Si la mise en résidence sans surveillance permet sa sortie immédiate de prison, elle laisse en suspens les procédures judiciaires et le sort des poursuites qui pèsent encore sur lui. Pour ses soutiens, la décision n’efface pas la longue période d’incarcération subie ni les implications politiques de cette affaire.