Groenland : la France et le Canada ouvrent des consulats à Nuuk

Des envoyés de l’AFP ont assisté vendredi 6 février à l’ouverture officielle des consulats de la France et du Canada à Nuuk, la capitale du vaste territoire arctique. Ces nouvelles représentations s’inscrivent dans un contexte diplomatique tendu, marqué par le rejet, par Paris et Ottawa, d’un projet porté par l’administration américaine visant à étendre son emprise sur le Groenland.

Des envoyés de l’AFP ont assisté vendredi 6 février à l’ouverture officielle des consulats de la France et du Canada à Nuuk, la capitale du vaste territoire arctique. Ces nouvelles représentations s’inscrivent dans un contexte diplomatique tendu, marqué par le rejet, par Paris et Ottawa, d’un projet porté par l’administration américaine visant à étendre son emprise sur le Groenland.

Avant de procéder à la cérémonie, la cheffe de la diplomatie canadienne, Anita Anand, a rappelé l’importance de ce moment pour son pays. Elle a symboliquement hissé le drapeau canadien devant les locaux de la mission, saluée par les applaudissements d’une délégation inuite provenant de la région Inuit Nunangat, spécialement présente pour l’occasion.

Du côté français, Jean-Noël Poirier, nommé consul général, a fait son arrivée à Nuuk vendredi et a immédiatement entamé ses fonctions. La présence simultanée des deux consulats traduit, selon des observateurs, une montée en visibilité des partenaires européens et nord-américains dans l’Arctique.

Publicité

Un geste politique et symbolique

L’installation de ces représentations diplomatiques intervient au cœur de débats sur la souveraineté et les intérêts stratégiques dans l’océan glacial. Pour Ottawa et Paris, ouvrir un consulat dans la capitale groenlandaise renforce non seulement des liens bilatéraux, mais envoie aussi un message sur leur volonté de participer aux discussions régionales, notamment celles impliquant les communautés autochtones.

La participation d’élus et de représentants inuits à la cérémonie souligne l’importance accordée aux populations locales dans ces nouvelles relations. À Nuuk, l’ouverture des consulats a été perçue par certains comme un moyen d’affirmer une présence diplomatique durable, sans toutefois clore les débats sur les ambitions extérieures autour du territoire.